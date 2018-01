SSC Farul Constanța a început pregătirile pentru retur

18:27:51 / 15 Ianuarie 2018

Muzaca

Cateva precizari: 1.Cum este posibil ca un omcare nu are scoala ca MUZACA sa dea interviuri in ziare si sa fie la conferintele de presa un om care a vandut substante ilegale in Spania si care este camatara si da bani cu dobanda in Constanta laSSC FARUL? Acest Muzaca,acest tigan rrom ANALFABET si care are in cap numai pacanele,CAMATARIE si pariuri trebuie sa dispara din peisaj (oricum primaria s a sesizat) dupa cate am auzit si am vazut si ii va zbura pe ceo cativa care au intentia de a trqnsforma echipa in casa de PARIURI..Muzaca,Petrescu si Ionut EUGEN (cel mai mare puroi al CLUBULUI) 2. Baiatul lu Jimi Farcas e foarte bun ,l am vazut si azi,are viteza,e pregatit fizic si are un viitor in fata. Nu va mai luati de Grigoras ca stim exact cine e in SPATELE calculatorui si scrie numai aberatii si incearca sa l schimbe pe lrofesor si sa si aduca oamenii lor,slugi care sa i manevreze pt PARIURI (Petrescu si IONUT EUGEN) scriu comentariile contra lui Grig si Farcas pt ca nu le convin oamenii cu personalitate.La fel ca si Muzaca,acesti doi nemernici vor fi indepartati oe viata din jurul echipei pt ca primaria stie exact planul lor murdar!!! Farul Farul Farul alealeaeeeeee te port in suflet FARULEEEEEEEEE!!!