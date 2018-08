SSC Farul vrea un stadion plin la debutul în eşalonul secund

13:11:59 / 01 August 2018

Intrebare

Au trecut 16 zile de cand doamna Gavrila s-a oferit oficial ca va contribui la bugetul pe anul competitional cu peste un milion de euro,o suma considerata ca suficienta pentru promovare, Poate ca respectiva doamna este discreta de felul sau,poate ca nu-i place sa apara de cateva ori pe zi in presa cu promisiuni saiu angajamente dar nici nu prea inteleg de ce abia astazi a iesit cu o declaratie de genul celei de mai sus. NIMIC CONCRET! Pe romaneste spus ca daca nu credem ca va reusi s-o LASAM IN PACE! Succes doamna dar daca peste ceva timp,o scurta perioada,o sa vedem un SSC gafaind,retras din campionat sau desfiintat avand promis un buget de peste un milion euro sa nu auzim de scuze externe de gen Marica. Si ca tot veni vorba de Marica acesta este SINGURA PERSOANA CARE ARE DREPTUL DE A FOLOSI DENUMIREA FARUL,caz identic cu Steaua-FCSB. DEocamdata se supravietuieste,jucam acasa multumindu-i lui Gica Hagi,dar la urmatoarele etape cu deplasari dus-intors de peste 1000km?