Tricolorele își află marți adversara din baraj

Echipa României de FED Cup, care a fost învinsă de Cehia, deținătoarea trofeului, cu scorul de 3-2, la Cluj, își va afla marți adversara din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială, aceasta urmând să fie aleasă dintre Australia, Belarus, SUA și Spania, câștigătoare ale meciurilor din primul tur al Grupei Mondiale II. Tragerea la sorți va avea loc la Londra, de la ora 14.00, iar partida va avea loc pe 16-17 aprilie. Australia a învins Slovacia cu 3-2, la Bratislava, Belarus a dispus cu 3-2 de Canada, la Quebec City, SUA s-au impus cu 4-0 în fața Poloniei, în Hawaii, iar Spania a câștigat cu 4-0 în fața Serbiei, la Kraljevo.

„Ceea ce am realizat în faţa unei campioane este extraordinar, dar nu pot să ascund că sunt tristă, pentru că am avut o şansă foarte mare să batem Cehia. Pentru prima noastră experienţă în Grupa Mondială, sunt mândră de echipa mea. Indiferent de cine a jucat, s-a străduit și am putea să ne bucurăm de ceea ce am realizat, să învăţăm din această înfrângere şi data viitoare să fim mai puternice. Cred că trebuie mai multă încredere în noi şi mai multă răbdare. Am mers numai în sus şi de multe ori un şut în fund este un pas înainte. Trebuie să ne oprim puţin, să ne adunăm şi să vedem cu ce ieşim în aprilie mai departe”, a spus căpitanul nejucător al tricolorelor, Alina Tecșor, care a apreciat că valoarea echipei României este în primele opt din lume.

În Grupa Mondială, Cehia va juca în semifinale cu Elveția, care a trecut de Germania cu 3-2 (la Leipzig), în timp ce Franța (4-1 cu Italia, la Marsilia) va înfrunta Olanda (3-1 cu Rusia, la Moscova). Semifinalele vor avea loc pe 16-17 aprilie, iar gazde vor fi Elveția și Franța.

Citeşte şi:

România a fost învinsă de Cehia în sferturile FED Cup

România şi Cehia, la egalitate după prima zi din FED Cup

Halep și Pliskova deschid balul la Cluj

Simona Halep, pregătită pentru duelul cu Cehia