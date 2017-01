Simona Halep, pregătită pentru duelul cu Cehia

Echipa României de FED Cup strânge rândurile înaintea duelului cu Cehia, deținătoarea trofeului, programat la 6 și 7 februarie, la Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale competiției. Cotate cu șansa a doua, tenismenele tricolore mizează pe prezența ocupantei locului 3 WTA, Simona Halep, chiar dacă tenismena constănțeană nu se află în cea mai bună formă și se confruntă cu probleme medicale. De altfel, sportiva în vârstă de 24 de ani a decis să-și amâne operația de corectare a deviației de sept pentru a juca în întâlnirea de la sfârșitul acestei săptămâni. „Întotdeauna mi-a plăcut să joc pentru țară. Nu este ușor, pentru că este diferit față de turneele individuale. Nu m-am simțit bine în ultima perioadă, am avut ceva probleme de sănătate, iar medicul m-a sfătuit să mă operez, dar nu era foarte urgent, așa că am zis să joc la Cluj. Mă bucur că sunt prezentă aici, alături de fete, mă bucur să fac parte din această echipă, sper să dau tot ce pot, să fiu bine pregătită și să câștig. Asta îmi doresc cel mai mult”, a spus Halep, care a ajuns miercuri la Cluj-Napoca. Constănțeanca a câștigat de fiecare dată împotriva celor două tenismene care vor evolua pentru Cehia în meciurile de simplu, Petra Kvitova (2-0) și Karolina Pliskova (3-0), dar este convinsă că va avea o misiune extrem de dificilă. „Este un avantaj că am jucat contra lor și că am și câștigat tot timpul, dar în FED Cup este mereu diferit. De fapt, fiecare meci este diferit, chiar și la turneele individuale. Eu îmi doresc mult să câștig și de data aceasta, dar nu va fi ușor. O să am publicul alături, sper să am puterea necesară să câștig meciurile și să ajut echipa. Dar nu va fi ușor, știu că sunt adversare puternice, sunt în top și au multă experiență și ele, mai ales în FED Cup. Au câștigat de foarte multe ori trofeul, așa că vom vedea sâmbătă și duminică dacă voi fi în stare să câștig”, a explicat Halep.

Căpitanul nejucător al echipei României, Alina Tecșor, consideră că o calificare în semifinalele FED Cup ar reprezenta o performanță istorică. „Am început în forță săptămâna, fetele s-au acomodat destul de repede, antrenamentele au fost foarte intense, foarte bune, iar atmosfera este una benefică performanței. Cehia este o echipă foarte puternică, în timp ce noi suntem la început. Este prima oară când jucăm în Grupa Mondială și cred că este o performanță foarte mare ce am făcut până acum și ne dorim să fim la înălțimea așteptărilor”, a declarat Tecșor.

OASPEȚII, ÎNCÂNTAȚI DE SALĂ

De partea cealaltă, căpitanul nejucător al oaspetelor, Petr Pala, este convins că întâlnirea de la Cluj-Napoca este deschisă oricărui rezultat și s-a arătat încântat de sala care va găzdui partidele. „Ne simţim bine, este o sală frumoasă și sperăm că va fi bine. Cred că este o întâlnire deschisă oricărui rezultat şi vom vedea la final care echipă a fost cea mai bună. Noi am venit să dăm ce este mai bun și ne aşteptăm la meciuri frumoase”, a spus tehnicianul ceh. Liderul reprezentativei oaspete, Petra Kvitova, a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare disputa cu Halep. „Este o mare jucătoare, suntem prietene, dar pe teren suntem adversare”, a declarat Kvitova.

În afara Simonei Halep, din echipa României mai fac parte Monica Niculescu, locul 37 WTA, Andreea Mitu, locul 104 WTA, și Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, în timp ce reprezentativa Cehiei le are în componență pe Petra Kvitova, locul 9 WTA, Karolina Pliskova, locul 13 WTA, Barbora Strycova, locul 41 WTA, şi Denisa Alletrova, locul 59 WTA.

