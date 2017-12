Trofeul „Telegraf“ își stabilește câștigătoarea în urma unui turneu final

10:54:16 / 19 Februarie 2016

TURNEU SUB ORICE CRITICA

BUNA ZIUA. ESTE O MARE RUSINE CA ACEST TURNEU A AJUNS IN ACEASTA SITUATIE. O SA FIU PRACTIC SI O SA RELATEZ PUNCTUAL CE ANUME DERANJEAZA SI DEFICIENTELE ORGANIZATORICE ALE ACESTUI TURNEU : 1) DIN START S-A GRESIT PTR CA S-AU FORMAT DOAR PATRU GRUPE A CATE 7 ECHIPE DIN CARE S-AU CALIFICAT DOAR DOUA (SOLUTIA IDEALA ERA SA SE CALIFICE PATRU DIN GRUPA ,JOCURILE INTERESANTE URMAND SA SE DESFASOARE PANA IN ULTIMA ETAPA A GRUPELOR.SE CALIFICAU IN OPTIMI; LOCUL 1 DINTR-O GRUPA CU LOCUL PATRU DIN ALTA GRUPA SI LOCUL 2 DINTR-O GRUPA CU LOCUL 3 DIN ALTA GRUPA.ERA SIMPLU PTR UN BUN ORGANIZATOR. E DE NEINTELES CUM ORGANIZATORII NU S-AU CONSULTAT CU REPREZENTANTII ECHIPELOR INAINTE DE EFECTUAREA TRAGERII LA SORTI A GRUPELOR IN ACEST SENS PTR A SE GASI O SOLUTIE BENEFICA PTR TOATA LUMEA,MAI ALES CA ERA O MODIFICARE FOARTE IMPORTANTA, PRACTIC O NOUTATE FATA DE TOATE EDITIILE ANTERIOARE ALE ACESTUI TURNEU! 2) AMATORISMUL A CONTINUAT CU ORGANIZAREA SEMIFINALELOR CARE BRUSC S-AU TRANSFORMAT IN MAI MULTE FINALE FARA PRECEDENT IN LUME ,BINEINTELES FARA CONSULTAREA ECHIPELOR IMPLICATE. 3) NU S-A RESPECTAT REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA PROGRAMUL STABILIT INAINTE DE STARTUL TURNEULUI ACEST LUCRU FACANDU-SE FARA ACORDUL SAU CONSULTAREA ECHIPELOR IN CAUZA. TOATE ACESTE NEREGULI AU FOST FACUTE DE CATRE ORGANIZATORII TURNEULUI . IN ACEST SENS SOLICIT SCUZE PUBLICE ORGANIZATORILOR TURNEULUI TELEGRAF ADRESATE TUTUROR PARTICIPANTILOR ACESTUI TURNEU CE AU PLATIT NISTE ORGANIZATORI AROGANTI SI INCOMPETENTI.