Trotuare largi și benzi pentru ciclism, pe bulevardele constănțene

07:45:42 / 11 Martie 2016

MIRARE!!!

Intrebare: E posibil sa existe in Constanta o strada care in 21 de ani nu a fost asfaltata niciodata ! Raspuns: Da. I s-a schimbat numele de 3 ori : Andromeda, Intrarea Câmpinei, si acum Prel. Câmpinei. Poate faceti un reportaj si cu aceasta strada, in 21 de ani primaria nu a pus nici o piatra pe strada.