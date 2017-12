Va mai participa România la Eurovision?

05:47:36 / 14 Iunie 2016

Eurov izion

INEXACT. Am urmarit concursul la alte posturi TV , RAI1, Duna. etc. asa ca se poate si fara TVR.la o adica. De ce sa platim atatia bani din bugetul de stat, respectiv din buzunarul nostru ?????TVR, cheltuieste cu salariile uriase si cu altele fara discernamant si in prezent. Poate ma contrqazice cineva ? OPRITI JAFUL .