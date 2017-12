Adrian Pătulea a semnat cu SSC Farul

Joi, la săptămânala conferință de presă organizată de SSC Farul, gruparea constănțeană și-a prezentat noua achiziție, pe atacantul Adrian Pătulea, cunoscut publicului din perioada în care a purtat tricoul fostei FC Farul Constanța, club pentru care a jucat în campionatele 2011-12 și 2015-16. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani (va împlini 33 pe 10 noiembrie) a semnat cu SSC Farul un contract până la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire. Pătulea va putea fi legitimat atunci când îi va sosi cartea verde din Cipru.

„Îi dorim multă baftă, să fie sănătos și să ne poată ajuta la îndeplinirea obiectivului. Mă bucur că a acceptat oferta Farului. El a mai evoluat aici, a fost apreciat, însă și el apreciază clubul și s-a întors cu inima deschisă ca să ne dea o mână de ajutor. Așteptăm să primim cartea verde de la ultimul club din Cipru la care a evoluat și apoi îl vom legitima. Important este că a acceptat propunerea conducerii clubului nostru și sperăm să poată fi legitimat cât mai repede”, a precizat Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul.

„Vreau să-i salut pe toți fariștii care sunt aproape de acest club și să-i felicit pentru tot ce au făcut până acum. Am urmărit cu atenție în această perioadă evoluția echipei și știrile din presă despre SSC Farul. De aceea am ales să vin înapoi la Constanța, unde am fost apreciat pentru jocul meu. Sunt convins că publicul va fi aproape de echipă, mai ales că Primăria Constanța și Consiliul Local ne sprijină. Sper ca într-o zi, una care să vină cât mai repede, să ajungem în Liga 1, acolo unde Farul merită să fie. Nu prea cunosc echipele din Liga a 3-a, dar mi s-a spus că nivelul este destul de scăzut. Sper ca echipa noastră să se impună și să promoveze la pas în Liga a 2-a, nici nu mă gândesc să mai rămânem încă un an în Liga a 3-a. Nu cred că un eșec cum a fost cel cu Progresul se poate repeta, sunt sigur că echipa a tras învățămintele necesare”, a declarat Adrian Pătulea.

SÂMBĂTĂ, SSC FARUL VA JUCA LA TECHIRGHIOL CU DELTA DOBROGEA TULCEA

În etapa viitoare din Liga a 3-a la fotbal, SSC Farul Constanța va juca pe teren propriu cu Delta Dobrogea Tulcea. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul Sparta din Techirghiol, iar fotbaliștii constănțeni sunt datori să se reabiliteze în fața fanilor după jocul foarte slab din runda precedentă, când SSC Farul a pierdut cu 0-7 în disputa din deplasare cu liderul AFC Progresul 1944 Spartac.

„Rezultatul din etapa trecută a fost un șoc pentru toată lumea. E greu de spus care sunt factorii care au dus la acea înfrângere, nu are rost să detaliem prea mult, pentru că ne așteaptă meciul din etapa viitoare. Am pierdut trei puncte, poate că o înfrângere trebuia să vină până la urmă și în parcursul nostru, dar este deranjant scorul înregistrat. Să nu uităm că mulți jucători din lot au debutat anul acesta în Liga a 3-a, iar din cauza lipsei de experiență au căzut total. Am încercat să trec foarte repede peste eșec și nu trebuie să mai facem pași greșiți. Vine derby-ul dobrogean cu Tulcea, încă un meci în care ambițiile sunt foarte mari, mai ales din partea adversarilor, atunci când joacă împotriva Farului. Vor veni să-și vândă scump pielea, dar am discutat cu jucătorii mei, am analizat greșelile și am stabilit ce vom face în continuare. Suntem la doar trei puncte de primul loc și campionatul este lung, au trecut doar șapte etape, mai avem timp la dispoziție ca să revenim pe primul loc”, a afirmat Petre Grigoraș despre meciul contra tulcenilor.

La SSC Farul nu va putea evolua Suciu, ușor accidentat, dar se așteaptă ca Iani să fie apt de joc până sâmbătă (a avut o problemă dentară). La rândul său, Diakite și-a ispășit suspendarea și ar putea reveni în lot.

Etapa a 8-a din Seria a 2-a va fi deschisă vineri, când au loc meciurile Axiopolis Cernavodă - Sportul Chiscani, FC Voluntari II - FCSB II și CSM Olimpia Rîmnicu Sărat - Progresul 1944 Spartac București. Celelalte partide ale etapei vor avea loc sâmbătă, după următorul program: SSC Farul Constanța - Delta Dobrogea Tulcea; Unirea Slobozia - CSM Oltenița; Agricola Borcea - Înainte Modelu; Victoria Traian - Metalul Buzău. Toate jocurile vor începe la ora 15.00.

În clasament conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 19 puncte (golaveraj 33-7), urmată de Metalul Buzău 17p (14-4), Axiopolis Cernavodă 16p (19-9) și SSC Farul 16p (17-11).

