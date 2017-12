HC Dobrogea Sud trebuie să treacă de alte „bariere“ şi „regulamente“

06:56:53 / 20 Mai 2017

Felicitar!

Felicitari lui Ionut Rudi Stanescu care in postura de rezerva a intrat pana la centrul terenului pentru a protesta vehement la o decizie a arbitrilor! Felicitari si lui Buricea care la un timp de odihna cerut de Omer el era la masa oficialilor sa protesteze! Felicitari si lui Cutura care a aruncat cu o sticla plina de apa in spatiul de joc! Nu mai cautati sa va scuzati ultimele infrangeri, pt ca intalneati totusicampioana,incercati sa fiti barbati si sportivi caliti inn multe batalii. Oricum clasarea voastra este peste nivelul echipei si pentru acest lucru meritati sincere felicitari. Dar sa va obisnuiti si cu arbitraje cu decizii ostile cum a fost ultimul si nu doar cu cele favorabile ca in perioada ca in tribuna erau anumite persoane influente