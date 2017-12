SSC Farul Constanța a trecut cu dificultate de Kogălniceanu

18:16:39 / 14 Aprilie 2017

SSC Farul Constanta

SSC Farul Constanta iti ofera posibilitatea sa fii „patron” la Echipa ta de fotbal. Clubul este detinut in totalitate de catre suporterii fostei FC Farul, dar incurajam orice persoana sa adere la principiile noastre si sa devina membru cotizant . La ora actuala clubul are 180 de „patroni” fiecare avand dreptul la un vot in Adunarea Generala. Cotizatia poate fi platita prin urmatoarele metode: – Prin virament bancar in contul RO58 RZBR 0000 0600 1891 3282 – cu chitanta la sediul clubului Pentru detalii ne puteti contacta: 0725.662.522