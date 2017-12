Muzicieni din Elveția și Germania, la Constanța

Cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului continuă la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” cu trei seri de poveste, de vineri până duminică, inclusiv.

Magia muzicală, care a debutat pe 25 octombrie, cu „O noapte la Veneția”, de Johann Strauss-fiul, se reia vineri, de la ora 18.30, cu un concert simfonic cu doi invitați speciali: dirijorul Gabriel Voicu din Germania și violonistul Sebastian Tegzeșiu din Elveția. Întâlnirea va fi emoționantă mai ales pentru tânărul solist al concertului simfonic, care revine în Constanța natală. În programul serii se vor regăsi: uvertura „Tragica”, op. 81, de Johannes Brahms, Concertul în Re major pentru vioară și orchestră, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski, și Robert Schumann - Simfonia nr. 2 în Re major, op. 61.

DE LA CONSTANȚA ÎN ELVEȚIA Născut în 1984, la Constanţa, violonistul Sebastian Tegzeşiu trăiește, în prezent, în Elveția, unde și-a desăvârșit pregătirea muzicală, la Hochschule fur Musik - Akademie der Stadt Basel, la clasa prof. Adelina Oprean. Tânărul s-a remarcat printr-o bogată activitate concertistică şi competiţională, devenind un artist apreciat de specialişti şi public deopotrivă. Laureat a numeroase concursuri de gen și evoluând împreună cu orchestre simfonice din ţară, dar şi de peste hotare, Sebastian Tegzeșiu este licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la clasa maestrului Gabriel Croitoru. A urmat cursurile masterale la aceeași prestigioasă universitate, tot la clasa prof. Gabriel Croitoru (2007-2008), dar și la Basel. A studiat, între anii 1991 şi 2003, cu prof. Radu Pricop, în perioada 1995 - 2000 cu maestrul Daniel Podlovschi, dar și cu reputatul profesor Ştefan Gheorghiu, între anii 2000 - 2003.

ÎNTÂLNIRE CU GISELLE, ÎN PAȘI DE BALET Sâmbătă, de la ora 18.30, iubitorii baletului au mari motive de bucurie, deoarece se vor (re)întâlni cu Giselle. Frumoasa eroină din baletul omonim al lui Adolphe Adam revine în prim-plan după o îndelungată absență de pe scena tomitană. Spectacolul are la bază coregrafia clasică semnată de Marius Petipa, Jules Perrot și Jean Coralli, scenografia fiind realizată de constănțeanca Eugenia Tărășescu-Jianu. Cu acest prilej, publicul îi va admira pe Irina Ganea-Mihaiu, Adrian Mihaiu, Eliza Maxim, Amalia Mîndruțiu, Bogdan Bîrsănescu, Mazu Takahashi și Jin Mizutani din Japonia.

POP-ROCK SIMFONIC CU „A WHOLE NEW WORLD” Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului continuă duminică, de la ora 18.30, cu un concert pop-rock simfonic, sub conducerea muzicală a carismaticului și tânărului dirijor Ionuț Pascu. În programul concertului „A Whole New World” se regăsesc şlagăre din repertoriul lui Michael Jackson, The Beatles, Queen, Donna Summer, Abba, George Gershwin şi alţii. La începutul anului, spectacolul a mai fost prezentat, de două ori, pe scena TNOB, iar vara a fost reluat pe plaja Liberty Parade, bucurându-se, de fiecare dată, de un succes răsunător. Orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski”, dar şi soliştii Daniela Vlădescu şi Madeleine Pascu din Bucureşti, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru şi Doru Iftene vor contribui la succesul concertului de duminică.

BILETE ȘI ABONAMENTE Biletele pentru fiecare dintre cele trei spectacole au prețuri de 30, 40 și 50 de lei. Elevii și studenții, în grup organizat, dar și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei. În vânzare se mai găsesc și abonamente cu prețuri cuprinse între 170 lei (10 spectacole) și 140 de lei (7 spectacole). Pachetele promoționale, dar și tichetele, pentru fiecare spectacol în parte, pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”, de luni până vineri, între orele 11.00 și 17.00, și în seara spectacolelor, începând cu ora 17.30.

