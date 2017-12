Remiză cu șase goluri în derby-ul județean din Liga a 3-a la fotbal

Sâmbătă s-a disputat etapa a 19-a din Liga a 3-a la fotbal, printre cele șase meciuri din program aflându-se și derby-ul județean dintre Axiopolis Sport Cernavodă și FC Viitorul II. Jucată pe terenul Trust din Cernavodă, partida a fost antrenantă pentru publicul spectator, care a putut vedea șase goluri, dar nu și un succes al favoriților! După ce a condus de două ori pe tabela de marcaj, Axioplis s-a văzut egalată cu doar două minute înainte de finalul timpului regulamentar!

„Meciul a fost foarte frumos, cu echipa noastră creîndu-și mai multe ocazii de gol. Am condus cu 2-1 și 3-2, dar am fost egalați cu câteva minute înainte de final. Dacă eram mai atenți, puteam lua toate cele trei puncte, însă, una peste alta, remiza este echitabilă. Am început cu patru jucători tineri ca titulari pentru că ne-au lipsit două piese de bază, Andreescu și Husein, care au fost suspendați după cartonașele văzute în etapa trecută”, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului din Cernavodă.

Marcatorii din derby-ul județean au fost Nicolae Moise (minutul 21), George Rusu (42) și Ionuț Gheorghe (70-penalty), respectiv Virgil Ghiță (11), Claudiu Zamfirescu (67) și Cristian Ene (88).

Au evoluat formațiile:

Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Nanu - I. Gheorghe, Daniel Zaharia, C. V. Hristu, L. Gheorghe - M. Al. Hristu (83 Zugravu), Moldoveanu (65 Beșleagă) - G. Rusu, Al. Vieru, Dogaru - Moise (81 Ad. Cristea). Rezerve neutilizate: G. Celnicu, Dumitrescu, Sasu, Ferdi Abibula (ultimul a fost legitimat chiar în cursul acestei săptămâni, din postura de jucător liber de contract). Andreescu și Husein au fost suspendați.

FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Murariu - A. Rusu, Ghiță, Kilyen, Panait - Neniță, Iani, Oană (65 Vidrăsan) - Zamfirescu, Cr. Ene, Mățan.

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo II București - Viitorul Domnești 2-0; Delta Dobrogea Tulcea - Petrolistul Boldești 3-1; ACS Înainte Modelu - CS Tunari 2-1; SC Popești-Leordeni - Astra II Giurgiu 2-3; Unirea Slobozia - Metaloglobus București 3-1; CSM Oltenița - Arsenal Malu 3-0 (oaspeții s-au retras din campionat și pierd cu 0-3 toate meciurile programate în retur).

Clasament Seria a 2-a:

1. Metaloglobus București 48 de puncte (golaveraj 40-18)

2. Unirea Slobozia 33p/18j (35-20)

3. CS Tunari 33p (26-22)

4. Viitorul Domnești 31p (31-21)

5. AFC Astra II Giurgiu 29p (30-26)

6. FC Viitorul II Constanța 28p/18j (36-25)

7. Delta Dobrogea Tulcea 28p (38-36) - formație penalizată cu 2 puncte

8. SC Popești-Leordeni 27p (30-25)

9. Dinamo II București 26p (32-26)

10. CSM Oltenița 25p (30-27)

11. Axiopolis Sport Cernavodă 24p (32-34)

12. ACS Înainte Modelu 21p (44-41)

13. Petrolistul Boldești 13p (27-41)

14. Arsenal Malu 0p (10-79) - echipă retrasă din campionat după ultima etapă din tur

